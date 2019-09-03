سيد عبدالحفيظ يسخر من طريقة تقديم صفقات الزمالك: «فِراشة» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، من طريقة تقديم صفقات نادي الزمالك، مقارنة بالنظام المتبع في نادي الأهلي، واصفًا الأمر في القلعة البيضاء بأنه يشبه «فِراشة» الأفراح الشعبية.
قال في تصريحات لقناة النادي، مساء الاثنين: «إحنا بنستعد لمنافسات كل موسم بصفقات كويسة تناسب المرحلة، مش الفِراشة بتاعت كل سنة، 17 أو 18 لاعب وماجد الكدواني في (فيلم) الفرح».
الأهلي قدّم مديره الفني الجديد، رينيه فايلر، في مؤتمر صحفي، وعقد عدد من رواد مواقع التواصل مقارنة بين طريقة تقديم الصفقات في كل من الأهلي والزمالك، مشبهين الأمر في الأخير بـ«الفِراشة».
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