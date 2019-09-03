شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يسخر من أمير مرتضى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، من أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بعد تصريحه حول مستوى الأهلي.

قال في تصريحات لقناة النادي، مساء الاثنين: «خرج أحد الأشخاص ليتحدث عن تمنيه عودة الأهلي لمستواه بعد تعاقدنا مع رينيه فايلر».

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أضاف: «هذا الشخص فكرني (ذكّرني) بأحد المشاهد في مسرحية سابقة لواحد بيقول للي فوقه شيلوه من عليا بدل ما أموته».

تابع: «هناك أشخاص تعيش في عالم افتراضي، الواقع يقول إننا بنكسبك على طول، وأنت ممكن تكسبني مرة أو مرتين».

وفي وقت سابق، قلل أمير من إمكانيات مدرب الأهلي الجديد، رينيه فايلر، متمنيًا «عودة الأهلي لمستواه بعد خروجه من كأس مصر».