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ألميريا يكشف عن أساليب التدريب الجديدة في النادي

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أشار نادى ألميريا الإسبانى والذى يملكه المستشار تركى آل الشيخ الى الطرق الحديثة المستخدمة في تدريب اللاعبين اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 .



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ونشر النادي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر " تغريدة لصفحة فريق ألميريا الإسبانى عقب غلق سوق الأنتقالات فى أوروبا مدون بها :" ألميريا هو أول ناد إسباني يقوم باستخدام smartabase لتوفير سلامة البيانات، سير العمل الطبي والفيزيائي بطريقة عالمية. تحليل GPS ، وعلم وظائف الأعضاء وأفضل الممارسات في تدريب كرة القدم".

وتعاقد نادى ألميريا بقيادة المستشار تركى آل الشيخ مع المدرب بيدرو ايمانويل الذي قاد التعاون السعودي الى المركز الثالث في الموسم الماضي بالدورى السعودى لقبادة الفريق.