"أمير ليس مرتزقًا".. مرتضى يفتح النار على عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شنّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما عنيفا على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بعد سخرية الأخير من التصريحات التي أطلقها أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك.

وقال مرتضى مهاجما عبدالحفيظ عبر قناة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء قائلا: "أحذرك من أنصاري، قد يتعدون عليك بالضرب ويختطفوك من قلب النادي الأهلي، لا تتحدث عن أسيادك أو أولادي مجددًا".

وأتم قائلا: "أمير مرتضى لا يتقاضى راتبه من الأهلي مثلك يا مرتزق، حيث يصرف أمواله من جيبه الخاص متطوعًا وحبًا في نادي الزمالك، وأطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي بوقف عبدالحفيظ عند حده".

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وكان أمير مرتضى صرح لقناة "الحدث اليوم" تعليقا على تعيين الأهلي لرينيه فايلر كمدرب للفريق قائلا: "نتمنى أن يعود الأهلي لسابق مستواه"، مؤكدًا أن الزمالك رفض التعاقد مع المدرب السويسري.

ليرد عبدالحفيظ على أمير مرتضى في قناة "الأهلي" ضاحكًا: "أحدهم قال (أتمنى الأهلي يرجع لسابق مستواه)، فكرني بالمسرحية والراجل اللي بيقول (شيلوه من فوقي لأموته)"، في إشارة إلى تفوق الأهلي على الزمالك مؤخرًا.

يُذكر أن الأهلي حصد لقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بفارق ثمانية نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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