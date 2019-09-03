غاريث بيل: فخور لأنني في صفوف ريال مدريد

نشر نادي ريال مدريد الاثنين فيديو للذكرى السادسة على تعاقده من الويلزي غاريث بيل، والذي بدوره رد على شبكات التواصل الاجتماعي موضحاً أنه يشعر بالفخر لكونه لاعباً ضمن صفوف “هذا النادي الكبير”.

وبعد صيف قاس للغاية أكد فيه مدرب الميرينجي زين الدين زيدان علناً رحيل اللاعب عن الفريق، نجحت بداية الموسم والأداء الذي ظهر به بيل في تغيير الموقف تماماً.

وعلى موقعه الرسمي سلط الفريق الملكي الضوء على ذكرى انضمام بيل لصفوفه، والذي بدأ مسيرته معه بهدف في شباك فياريال إضافة إلى تسجيله ثنائية الأحد في شباكهم أيضاً ومساعدة فريقه في الحصول على نقطة ثمينة.

وأشار ريال مدريد إلى الألقاب الـ14 التي حققها اللاعب مع الفريق وأهدافه في الأربعة نهائيات (دوري الأبطال) والـ104 أهداف التي سجلها معه خلال مشاركته في 234 مباراة.

من جانبه رد بيل على هذا الفيديو على حسابه الشخصي بـ(تويتر) قائلاً “أنا فخور لأنني لاعب في صفوف هذا النادي الكبير”.