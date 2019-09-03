مرتضى منصور يعلن توقيع عقد قناة الزمالك مع إعلام المصريين لمدة 10 سنوات

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد سخرية الأخير من تصريحات أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك.
قال مرتضى في تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم: "بحذرك يا سيد يا عبد الحفيظ لوجبت سيرة عيل من عيالي أو الزمالك مش هسيبك وهجيبك لحد ما يبانلك صاحب"
أضاف: "رئيس ناديك مأجرك عشان تردح فقط لكن شغل وعمل مفيش أمير مرتضى عملن تطوعي حبا للزمالكلكن أنت تحصل على أموال في سبيل الردح والردح صفة من صفات انت تعلم جيدا من صفات من"
وتابع:" تم إمضاء عقود قناة الزمالك وسنستلم الستوديوهات غدا ومن ثم سنعين رئيس للقناة" اختتم:" ميزانية الزمالك بها وفر170 مليون جنيه عكس النادي الأهلي الذي يهدر المال العام وقام بشراء مدربه بمبلغ2 مليون يورو"
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