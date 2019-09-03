سيد عبدالحفيظ: طلب الزمالك لحكام أجانب ساهم في فوز الأهلي بالدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى، أن من أحد أسباب حصول الأهلى على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، هو طلب مسئولى الزمالك أسناد مبارياته لحكام أجانب خلال مباريات الدور الثانى

من البطولة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن مجلس القلعة الحمراء في الموسم الماضى طالب فى خطاب رسمى من اتحاد

الكرة أستخدام تقنية الفيديو والتى تساعد الحكم فى كثير من المواقف التحكمية.

وأشار سيد عبد الحفيظ أن تأخر الأهلى الموسم الماضى بجدول الترتيب الدورى الممتاز بسبب الظلم التحكيمى الذى ظهر خلال المباريات والذى ظهر تعمد الحكام فى بعض المواقف التحكمية فى ظلم الأحمر.