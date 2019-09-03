حصريا | خاليلوزيدش يُعيد أحد “ضَحَايَا رِينار” إلى عرين الأسود

وجه مُدرب المُنتخب المغربي لكُرة القدم، البوسني وحيد خاليلوزيدش، الدعوة إلى مُدافع نادي ريَال بيتيس الإسباني، الدُولي المغربي زُهير فضال، لدُخول معسكر أسود الأطلس بمدينة مراكش.

وأكدت مصادر خاصة لموقع “الخليج 365”، أن نادي ريَال بيتيس الإسباني قد توصل اليوم بدعوة رسمية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم “الاتحاد المغربي لكرة القدم”، يقضي باستدعاء لاعبه الدولي المغربي زهير فضال لمعسكر أسود الأطلس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللاعب زُهير فضال سيصل إلى المغرب، اليوم الثلاثاء، وسيتوجه مُباشرة إلى مُعسكر الأسود بمدينة مراكش.

وكَان مُدافع نادي ريَال بيتيس الإسباني قد غاب طويلا عن حمل قميص أسود الأطلس بقرار من المُدرب الفرنسي السابق، هيرفي رينار، رغم تقديم اللاعب لمُستويات قوية بألوان نادي الجنوب الإسباني.

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وسَبق لصخرة دفاع نادي ريَال بيتيس الإسباني أن أعلن اعتزاله دُوليا، وذلك بعد مُعاناته من التهميش من طرف المُدرب الفرنسي، قبل أن يعدل عن قراره في وقت سابق.