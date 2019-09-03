رياضة | الصحف المدريدية تكشف لماذا فشلت صفقة إنتقال بوجبا إلى الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف المدريدية تكشف لماذا فشلت صفقة إنتقال بوجبا إلى الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف المقربة من نادي ريال مدريد، بأن النادي قد حاول كثيرًا التوصل إلى إتفاق مع إدارة نادي مانشستر يونايتد، فيما يتعلق بالنجم الدولي الفرنسي، بول بوجبا، ولكن الطرفين لم ينجحا في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وذلك بسبب إصرار مانشستر يونايتد على طلب مبلغ مالي كبير للغاية من أجل التنازل عن خدمات الفرنسي لمصلحة ريال مدريد.

صحيفة "برنابيو ديجيتال" قالت في تقرير لها حول صفقات ريال مدريد هذا الموسم، بأن بيريز قد توصل مع مسؤولي مانشستر يونايتد وأخبرهم برغبة النادي في جلب بوجبا إلى ملعب برنابيو، ولكن إدارة يونايتد رفضت التفريط في خط الوسط الفرنسي، حتى مع علمها بأن بوجبا يريد الرحيل، ويريد الإنتقال إلى ريال مدريد على وجه التحديد.

وقالت الصحيفة المدريدية، بأن النادي الملكي سوف يسير على نفس النهج الذي قام به في صفقة البلجيكي "إيدين هازارد"، حيث يعلم ريال مدريد، بأن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد سوف ينتهي في صيف عام 2022، ولازال فإن النادي الملكي سينهي إتفاقه مع ممثلي بوجبا في الوقت الحالي، وفي الميركاتو المقبل سيعود الريال إلى طاولة المفاوضات مع مانشستر يونايتد والذي سيكون وقتها في موقف بسبب بقاء عام واحد فقط في عقد الفرنسي، وسيخشى مانشستر يونايتد رحيل اللاعب بدون مقابل، وسيكون الشياطين الحمر مستعدون للتخلي عن بوجبا في حالة الحصول على 100 مليون يورو أو أقل بقليل.

الجدير بالذكر، بأن بول بوجبا كان قد لمح أكثر من مرة إلى رغبته في الإنتقال إلى ريال مدريد في الصيف الحالي، ولكن في نهاية الأمر بقى اللاعب في مانشستر يونايتد، بعدما رفض ناديه التخلي عنه في هذا التوقيت، وفقد ريال مدريد الأمل في ضمه خلال الميركاتو الذي أغلق أبوابه مساء أمس الأثنين.