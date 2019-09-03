رياضة | مصطفى يونس يكشف عيوب مجلس الخطيب والأنسب لقيادة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس يكشف عيوب مجلس الخطيب والأنسب لقيادة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، عن الخمسة المرشحين لتدريب المنتخب المصري الفترة المقبلة.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: أولا حسام حسن مدرب كبير ولديه شخصية قوية بدون شك، ولكن يعيبه العصبيه، فهو أحيانا يقوم بضرب اللاعبين وهذا الامر لا يجوز أن يحدث في المنتخب.

وتطرق للحديث عن حسن شحاتة قائلا : "المعلم زعل مني لما قولتله سيب المنتخب بعد الفوز ب3 بطولات امم أفريقيا"

وأردف : علاقتي بالمعلم قوية، ولكنه الآن هو بعيد عن عالم التدريب.

وانتقل للحديث عن حسام البدري قائلا : مدرب متميز، ولكن عتابي الوحيد له انه تولى مسئولية ادارية مع نادي بيراميدز وليست مهمة فنية.

وعن ايهاب جلال قال يونس : مدرب مختلف ويمتلك فكر جيد يستطيع تطبيقه باحترافيه، ولكني لا أرشحه، فشخصية المدرب هي الأساس.

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وعن ميدو قال : ميدو بعيد عن تلك المنصب، لديه الاحترافيه بدون شك، ولكن أرى ان اسمه مازال ليس كبيرا لتدريب منتخب مصر.

وأتم كلماته : لن أختار أحد هذه الاسماء، فكلا منهم يمتلك ميزه وعيب، ولكني سوف أساند من سوف يشغل هذا المنصب.

ويرى نجم الأهلي الأسبق، أن السوشيال ميديا أصبحت تتحكم في قرارات الأحمر مؤخرا.

وأضاف: الجماهير عليها التشجيع فقط، السوشيال الأن هو من يحرك النادي الاهلي.

وتطرق للحديث عن لجنة الكرة قائلا : ما تاريخ زكريا ناصف في التدريب؟ وما تاريخ خالد بيبو ؟ سوف اظل مختلف مع تلك اللجنة.

وأشار: اختلفت أيضا على لجنة الكرة التي كانت تضم حسن حمدي والخطيب من قبل.