رياضة | تامر عبد الحميد: نجم الزمالك هو أفضل صانع ألعاب في الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر عبد الحميد: نجم الزمالك هو أفضل صانع ألعاب في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن تألق مصطفى محمد مهاجم الابيض مؤخرا يصعب الأمور على رفيقه عمر السعيد.

وقال عبد الحميد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مكان عمر السعيد الأساسي مع الفريق في خطر بعد تألق مصطفى محمد في الفترة الأخيرة.

وأردف : لابد أن يضع عمر السعيد انتقادات الجمهور أمام عينه لتكون حافز له ويعود مرة اخرى لمستواه.

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وتابع تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم بالفريق الأبيض.

ونوه لاعب الزمالك السابق: "إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم للزمالك بعدما ينسجم أكثر مع اللاعبين".

وأكمل: "أشرف بن شرقي أفضل صانع ألعاب في الشرق الاوسط، كما أن عبد الشافي قوة ضاربة مع عبد الله جمعة، لكن لن يتمكنوا من اللعب سويا".