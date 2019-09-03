رياضة | الزمالك يضم صفقة جديدة

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وسبق للاعب الكسندر بتروف الاحتراف بين صفوف الريان القطري ومن قبله زيبنت الروسي. وسبق للاعب الكسندر بتروف الاحتراف بين صفوف الريان القطري ومن قبله زيبنت الروسي.

والتقى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي باللاعب في حضور الدكتور حسام عبد العزبز المدير الفني لطائرة الزمالك وعماد نصر المدرب العام والمقدم تامر بيبرس المدير الإداري للفريق وأحمد شعلان إداري الفريق.

يذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أعلن التعاقد مع أحمد فتحي ، لاعب طلائع الجيش لكرة الطائرة وصانع العاب منتخب مصر ، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروى الجديد . ويدعم مجلس الزمالك ، فريق الطائرة بالعناصر المميزة ، مع الحفاظ على القوام الاساسي للفريق من أجل التتويج بالبطولات خلال الموسم الجديد .

تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب الروسي المحترف الدولي ألكسندر بيتروف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي لمدة موسم واحد ..