رياضة | "برشلونة خدع الجميع".. نيمار لم يكن ضمن خطط النادي الكتالوني في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برشلونة خدع الجميع".. نيمار لم يكن ضمن خطط النادي الكتالوني في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم، بأن رئيس نادي برشلونة، بارتوميو، قد خدع الجميع في صفقة نيمار دا سيلفا، حيث كان بارتوميو لا يرغب في الحصول على نيمار بالفعل، بل كان يراوغ من أجل إضاعة الوقت على ريال مدريد، وحرمان النادي الملكي من الحصول على صفقة اللاعب البرازيلي.

وذكر صحفي في "جول الإسباني"، بأن بارتوميو قد أظهر لغرفة الملابس في برشلونة، بأنه فعل كل شيء للحصول على توقيع نيمار، ولكن نادي باريس هو من رفض إتمام الصفقة، ولكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، حيث كان النادي الكتالوني يفعل ذلك فقط ويطيل من مدة التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل كسب الوقت، وإقناع ريال مدريد بأن برشلونة هو الأقرب لضم نيمار، حتى يفقد النادي الملكي الأمل في التعاقد مع جناح باريس سان جيرمان.

وبحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية، فإن شيء آخر هو من جعل ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار، وهو علمه بأن اللاعب أعلن عن إستعداده دفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل إتمام صفقة إنتقاله إلى برشلونة، وهو ما يؤكد بأن رغبة اللاعب الأولى هي الذهاب نحو ملعب كامب نو.

ويذكر بأن مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن نيمار دا سيلفا قد إستمرت حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو، قبل أن يخرج مسؤولي باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم مالك النادي، ناصر الخليفي، للتأكيد على كون الصفقة قد فشلت، وبأن نيمار سوف يستمر في صفوف النادي الباريسي على الأقل لمدة موسم آخر.