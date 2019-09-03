رياضة | المنصورة يحصل علي توقيع مهاجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنصورة يحصل علي توقيع مهاجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مسئولو نادي المنصورة في اتمام التعاقد مع حسام جلال مهاجم انديه الاهلي واتحاد الشرطه والاوليمبي وطنطا وطلائع الجيش السابق بعد مفاوضات استمرت بين اللاعب والنادي لمده اسبوع ليتم التعاقد مع اللاعب عقب جلسه جمعت اللاعب ووكيله والمدير الفني للفريق رضا العيسوي ورئيس النادي حاتم المير.
وتم إتمام التعاقد مع اللاعب بعقد مدته ٣ سنوات نظراً لعجز الفريق الأول بمركز المهاجم نظراً لرحيل ماهر العشرى وإصابه محمد رضا بقطع في الرباط الصليبي مما جعل رضا العيسوي يطالب بضم مهاجمين.
وأعرب اللاعب عن سعادته بانضمامه وقال بأن انتقاله لنادي عريق مثل نادي المنصورو هي خطوه لا تقل عن اللعب للنادي الاهلي وطنطا وغيره واتمني التوفيق في القادم والمساهمة في حلم الصعود.