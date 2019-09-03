رياضة | المنصورة يحصل علي توقيع مهاجم الأهلي السابق

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نجح مسئولو نادي المنصورة في اتمام التعاقد مع حسام جلال مهاجم انديه الاهلي واتحاد الشرطه والاوليمبي وطنطا وطلائع الجيش السابق بعد مفاوضات استمرت بين اللاعب والنادي لمده اسبوع ليتم التعاقد مع اللاعب عقب جلسه جمعت اللاعب ووكيله والمدير الفني للفريق رضا العيسوي ورئيس النادي حاتم المير.