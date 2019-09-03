رياضة | أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب برتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب برتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب برتغالي، ويأتي ذلك بعد موسمه الرائع بقميص السيدة العجومز خلال الموسم المنصرم.

وقال كريستيانو رونالدو، في تصريحاته عقب الفوز بالجائزة: "عام 2019 كان صعباً للغاية على المستوى الشخصي، العالم يمضي بسرعة كبيرة، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة، الأمر أشبه بغابة، ولكن أنا من اللاعبين الذين لا يتأثروا مطلقا بما تقوله الصحافة".

وكان السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي قد وجه رسالة لكريستيانو رونالدو عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019.

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وأشار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى رسالة السير، قائلاً: "رسالة فيرجسون تجعلني فخور للغاية هو بمثابة أب لي".

وتابع رونالدو: "كونك محاطًا بالأطفال هو امتياز، فأنت ترى حب نقي، كانت هناك لحظات جميلة الليلة".

وانتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادماً من مسيرة ناجحة وتاريخية بقميص ريال مدريد استمرت إلى تسعة سنوات في سانتياجو برنابيو.

وقدم رونالدو كالعادة مستوى رائع مع يوفنتوس خلال الموسم المنقضي حتى أنه قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري الإيطالي موسم 2018/19 وكأس السوبر الإيطالي 2018.