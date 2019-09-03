رياضة | التشيرينجيتو: ريال مدريد يحتاج إلى ميسي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينجيتو: ريال مدريد يحتاج إلى ميسي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثار لاعب ريال مدريد السابق جدلاً كبيرًا بسبب تصريحاته بشأن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني السابق، عقب انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الحالية في ظل النتائج السلبية التي يمر بها الميرنجي.
وذكر خافيير بالبوا، لاعب ريال مدريد السابق في تصريحاته عبر برنامج "الشرينجيتو"، أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب حاسم مثل ميسي في برشلونة، هذا كل ما ينقص الفريق.
وجاء تصريح خافيير بالبوا بسبب النتائج السلبية التي يمر بها الفريق حيث تعثر في مباراتين بالتعادل الإيجابي، ولم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة، ولكن تجاهل تعاقد ريال مدريد مع هازارد والتقليل منه مقارنة بميسي، قد يثير غضبًا كبيرًا لدى عشاق الميرنجي، نظرًا لإنتظارهم بشغف لعودة اللاعب من الإصابة.
وانضم هازارد إلى صفوف الريال قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية التي أغلقت مساء الأثنين، ولكنه تعرض للإصابة الأمر الذي أبعده عن المشاركة مع فريقه في المباريات الرسية حتى الآن.
ويبدو أن تصريح خافيير جاء على خلفية مشاركات اللاعب مع ريال مدريد في المباريات الودية، حيث لم تقدم جميع صفقات ريال مدريد أي جديد يذكر، وتعرضت لخسائركارثية كان أبرزها السقوط بسباعية أمام أتلتيكو مدريد.