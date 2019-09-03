رياضة | التشيرينجيتو: ريال مدريد يحتاج إلى ميسي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينجيتو: ريال مدريد يحتاج إلى ميسي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار لاعب ريال مدريد السابق جدلاً كبيرًا بسبب تصريحاته بشأن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني السابق، عقب انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الحالية في ظل النتائج السلبية التي يمر بها الميرنجي.

وذكر خافيير بالبوا، لاعب ريال مدريد السابق في تصريحاته عبر برنامج "الشرينجيتو"، أن ريال مدريد يحتاج إلى لاعب حاسم مثل ميسي في برشلونة، هذا كل ما ينقص الفريق.

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