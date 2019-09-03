رياضة | نيمار يفاجئ الجميع برد فعله بعد فشل انتقاله لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفاجئ الجميع برد فعله بعد فشل انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عن ردة فعل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تجاه فشل صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت مساء أمس الأثنين الموافق 2 سبتمبر.
وذكر الصحفي خوسيه آلفاريز في تصريحاته عبر برنامج "الشرينجيتو"، أن نيمار قام بالباء في منزله، بعدما علم بأنه لن يعود إلى برشلونة، في الانتقالات الصيفية الحالية".
وقدم برشلونة العديد من العروض للنادي الباريسي من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي، كان آخرها تقديم عرض بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة لحصول النادي الفرنسي على خدمات عثمان ديمبلي، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل إدارة باريس.
وصدم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، جميع عشاق برشلونة الإسباني بعدما صرح بأنه يرفض انتقال نيما ردا سيلفا بأقل من 300 مليون يورو، مؤكدًا أنها القيمة المالية التي يقدر بها النجم البرازيلي. ومن الجدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية لعام 2017، بمبلغ 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.