رياضة | نيمار يفاجئ الجميع برد فعله بعد فشل انتقاله لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفاجئ الجميع برد فعله بعد فشل انتقاله لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عن ردة فعل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تجاه فشل صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت مساء أمس الأثنين الموافق 2 سبتمبر.

وذكر الصحفي خوسيه آلفاريز في تصريحاته عبر برنامج "الشرينجيتو"، أن نيمار قام بالباء في منزله، بعدما علم بأنه لن يعود إلى برشلونة، في الانتقالات الصيفية الحالية".