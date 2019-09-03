رياضة | كيف أصبحت تشكيلة ريال مدريد بعد نهاية ميركاتو 2019؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أصبحت تشكيلة ريال مدريد بعد نهاية ميركاتو 2019؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانبة، عن التغييرات التي أحدثها زين الدين زيدان في صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مع يوم أمس الإثنين 2 سبتمبر.

وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها الصادر اليوم الثلاثاء "ماذا حدث للثورة الفرنسية؟ فالتغييرات التي أعلنها زيدان تتلخص في شيء واحد: هازارد الوحيد صاحب المركز الأساسي".

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن نادي ريال مدريد قد صرف مبلغ 303 مليون و19 انتقال ولا يزال ريال مدريد يحافظ على نفس الفريق، فيما انتقل كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، وألفونس أريولا إلى ريال مدريد.

وتلمح صحيفة "ماركا" إلى أن نادي ريال مدريد لا يزال يحتفظ بتشكيلته ما عدا مركز "هازارد" وهو الوحيد من التعاقدات الصيفية التي يضمن مشاركته أساسياً مع الفريق الأبيض.

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والجدير بالذكر أن آخر تشكيلة اعتمد عليها زيدان كانت مكونة من؛ "تيبو كورتوا، داني كارفخال، رافائيل فاران، سيرخيو راموس، فيرلاند ميندي، لوكاس فاسكيز، كاسميرو، توني كروس، جاريث بيل، لوكا يوفيتش، كريم بنزيما".

وشاركت التشكيلة المذكورة أعلاه أمام فياريال وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 مع العلم أن تشكيلة مباراة بلد الوليد (1-1) لم تشهد عناصر جديدة علماً بأن هازارد مصاب.

وعانى فريق ريال مدريد من الإصابات في نهاية الموسم حيثُ تعرض 9 لاعبين للإصابة من بينهم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وأبرز إصابات الميرينجي كانت هو ماركو أسينسيو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع الأبيض ضد آرسنال في المباراة الودية التي جمعت بينهما.

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني برصيد 5 نقاط من 3 مباريات خاضها الفريق الأبيض تحت قيادة زين الدين زيدان.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد أبرم مجموعة من التعاقدات من بينها؛ إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو وإيدير ميليتاو والشاب الياباني كوبا.