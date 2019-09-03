رياضة | بنى سويف يفوز وديا على الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يفوز وديا على الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بثلاثية نظيفة على نظيره الحمام وذلك بأولى مبارياته الودية بمعسكر الفريق المقام بالإسكندرية .

احرز اهداف بنى سويف كلا من احمد عبد الرازق ومصطفى بلية واحد الأفارقة الذين يتم اختبارهم بصفوف الفريق .

وحرص حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على الاطمئنان على جاهزية العديد من اللاعبين وتنفيذ العديد من الجمل الخططية .

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وساد الارتياح أروقة الجهاز الفنى لبنى سويف خاصة بعد عودة عبد الواحد عبد العزيز للمشاركة بصفوف الفريق وتعافيه من الإصابة .

وكان الفريق السويفي قد بدأ معسكر الإسكندرية أمس السبت والذى يتواصل لمدة ١١ يوم يتخلله إقامة مباريات ودية مع فرق الحمام ومياه البحيرة ونجوم المستقبل والاوليمبي.

وكان بنى سويف قد خاض سلسلة من المباريات الودية وذلك أمام فرق 6 اكتوبر ومركز شباب اطواب ومركز شباب سمسطا ومركز شباب ببا والترسانة وانبي واف سي مصر والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك والفيوم واسمنت حلوان.

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى و محمد ابو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى ومحمد الواضح مشرفا على الكرة وياسر التونى مدير الكرة .