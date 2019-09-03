رياضة | أول تعليق من إيكاردي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من إيكاردي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المنتقل حديثاً من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، عن سعادته بالانتقال إلى النادي الفرنسي وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مع الدقائق الأخيرة من يوم 2 سبتمبر الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن انضمام ماورو إيكاردي إلى النادي على سبيل الإعارة لمدة عام، إلى غاية 30 يونيو 2020 ويذكر عقد الإعارة يتضمن خيار الشراء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصريحات خاصة للنجم الأرجنتيني قال خلالها: "إنها خطوة كبيرة في حياتي المهنية، وهي فرصة رائعة للانضمام إلى نادٍ رفيع المستوى مثل باريس سان جيرمان". Advertisements وكان إيكاردي من بين اللاعبين الذين حيروا الجماهير بسبب غموض وجهتهم المقبلة سواء بالبقاء مع إنتر ميبان أو بالرحيل إلى الدوري الاسباني مع اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد. وتسببت واندا نارا زوجة إيكاردي في حدوث بعض المشاكل ما بين اللاعب وإدارة إنتر ميلان بعد أن رفض التجديد للنادي وأدى ذلك لسحب شارة القيادة منه. وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان قد رفض فكرة انتقال إيكاردي إلى ريال مدريد بسبب مشاكل زوجته وصدامها مع الإدارات بسبب العروض وبتصريحات مثيرة. والجدير بالذكر أن ماورو إيكاردي قد انتقل لصفوف إنتر ميلان في عام 2013 قادماً من سامبدوريا وأصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم ويذكر أنه قضى فترة في مسيرته في شباب برشلونة من 2008 حتى 2011.

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