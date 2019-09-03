رياضة | خاص.. الانتاج الحربي ينفي التعاقد مع لاعب النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الانتاج الحربي ينفي التعاقد مع لاعب النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي ايمن الطرابلسي.

وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : لم نتفاوض مع اللاعب، وكل مايتردد بشأن ذلك غير صحيح

وقد تعاقد نادي الإنتاج الحربي رسميًا مع علي فتحي الظهير الأيسر السابق للزمالك في صفقة انتقال حر.

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وكان فتحي قد لعب في صفوف المقاولون العرب والزمالك، لكنه غاب عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة لإصابته في الركبة.

وتعاقد الفريق الحربي ايضا مع محمد عصام الغندور، حارس مرمى شباب الأهلى، ووقع الحارس على عقود انتقاله بشكل رسمى، لنادي الانتاج الحربى، لمدة 4 مواسم قادمة، فى صفقة انتقال حر.

وكان الغندور، محط أنظار عدد كبير من أندية الدورى الممتاز، خاصة وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندرى، لكن اللاعب فضل الانضمام لصفوف الانتاج الحربى، فى ظل وجود فرصة كبيرة لمشاركته أساسيًا فى الموسم المقبل.

يذكر أن الإنتاج الحربي تعاقد مع كل من إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسي على سبيل الإعارة من الزمالك، ومحمد فييرا من بتروجت، ومصطفى البدري من الأهلي.