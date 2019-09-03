رياضة | أول رد فعل من نيمار بعد فشل انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من نيمار بعد فشل انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي أغلقت مساء أمس الاثنين.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الصحفى خوسيه آلفاريز في برنامج الشرينغيتو، إن نيمار قد بكى في منزله عندما قيل له بأنه لن يعود إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

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وكان فريق باريس سان جيرمان قد رفض التفريط في نيمار إلى برشلونة بأقل من 300 مليون يورو، مما جعل الصفقة مستحيلة رغم عرض البارسا مجموعة من اللاعبين على باريس لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

ويعد الثنائي انطوان جريزمان وفرانكي دي يونج هما الأبرز في موسم التعاقدات لبرشلونة.

يذكر أن نيمار دا سيلفا كان قد رحل عن فريق برشلونة في صيف موسم 2017، بعد كسر الفريق الباريسي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.