شكرا لقرائتكم خبر عن 11 يورطون فيتوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

فيما عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية، بعد الإجازة التي منحها لهم مدرب الفريق روي فيتوريا عقب الفوز على الفتح بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري، يعاني المدرب البرتغالي من ورطة بعد انضمام 11 لاعبا للمنتخبات في أيام الفيفا، إذ سيفتقد الفريق خدمات الثنائي الأجنبي النيجيري أحمد موسى والمغربي نورالدين إمرابط لانضمامهما لمنتخبي بلادهما، فيما يوجد مع المنتخب السعودي الأول السداسي عمر هوساوي وعبدالله مادو وسلطان الغنام وعبدالله الخبيري وعبدالرحمن الدوسري وفراس البريكان، إلى جانب الثلاثي المنضم للمنتخب الأولمبي الحارس صالح الوحيمد العائد من إعارة قصيرة من أبها، والمدافع عبدالإله العمري، ولاعب خط الوسط فرج الغشيان.

وسيعمل فيتوريا خلال فترة التوقف على تجهيز المصابين المغربي عبدالرزاق حمدالله ويحيى الشهري الذي دخل في التدريبات الجماعية عقب انتهائه من فترة الإعداد اللياقي وعبدالعزيز الجبرين وعبدالرحمن العبيد والمهاجم عبدالفتاح آدم.

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ويرغب فيتوريا في تجهيز كافة اللاعبين لمباراة الشباب ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي يحتل فيه الوصافة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، الجمعة بعد القادم، ومباراة الإياب أمام السد القطري يوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد أن أنهى مباراة الذهاب متقدما بهدفين مقابل هدف.

وسيخوض العالمي في شهر سبتمبر الجاري 4 مباريات مع الشباب والحزم والأهلي في الدوري، ومباراة أمام السد في الآسيوية.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النصر إتمام التعاقد مع لاعب المواليد مختار علي (21 عاما) قادما من فريق فيتيسه الهولندي دون الإعلان عن قيمة التعاقد، لينضم مختار للاعبي المواليد عبدالفتاح آدم وأيمن يحيى الذي سجل في قائمة الفريق الأول. ويحمل الثلاثي الجوازات السعودية لمشاركاتهم السابقة مع المنتخبات الوطنية، بمعنى إمكانية مشاركتهم في المسابقات المحلية بعد التعديلات الأخيرة التي طالت لوائح الاحتراف في الاتحاد السعودي، ويمكن للنصر أيضا تسجيل لاعب من المواليد شريطة عدم حمله الجواز السعودي.