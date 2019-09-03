شكرا لقرائتكم خبر عن «خالد» يمنع خربين من سوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

اعتذر لاعب الهلال السوري عمر خربين عن الانضمام إلى منتخب بلاده، وذلك لقدوم مولوده الأول الذي اختار له اسم «خالد».

من جانب آخر، وصل اللاعب غوستافو كويلار إلى الرياض، وذلك بعد أن تعاقدت الإدارة الهلالية معه لمدة 4 سنوات قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بساعات. ‏وسيخوض الكولومبي كويلار أول مباراة رسمية له مع الهلال أمام الفيحاء في الرياض يوم السبت 14 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد حشد كبير من الجماهير الهلالية لاستقبال اللاعب، ورددت اسمه كثيرا في صالة الانتظار، متمنية أن يوفق مع فريقها، وأن يكون إضافة فنية بارزة للفريق في المباريات القادمة.