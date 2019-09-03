شكرا لقرائتكم خبر عن 120 يوما تفصل «روما» عن «الحرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

طالبت جماهير الاتحاد رئيس النادي أنمار الحائلي بحسم ملف تجديد عقد المهاجم المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول البرازيلي رومارينهو، الذي تبقى على دخوله الفترة الحرة 120 يوما، إذ سينتهي عقد «روما» مع العميد نهاية الموسم الحالي. وكان الرئيس السابق لنادي الاتحاد نواف المقيرن جلب اللاعب من نادي الجزيرة الإماراتي بشراء عقده الذي كلف الخزينة الاتحادية نحو 35 مليون ريال. ويعتبر رومارينهو أحد أبرز الصفقات التي حققت نجاحا كبيرا مع العميد، وشكل إضافة فنية للفريق الاتحادي، ويعول عليه كثيرا المدرب سييرا في مخططاته الفنية لأي مباراة يخوضها، ويعد هداف الفريق محليا وعربيا وآسيويا في الموسم الحالي. ويتطلع أنصار العميد لحسم ملف تجديد «روما» في غضون الأيام القادمة من أجل المحافظة على استقرار الفريق، ودعم قوة العميد الهجومية ببقاء ابن «السامبا» ضمن كتيبة النمور في السنوات القادمة.

هذا وكان رومارينهو ألمح في أحاديث إعلامية سابقة سعادته الكبيرة بالوجود ضمن صفوف العميد، ويتطلع لتحقيق البطولات محليا وعربيا وقاريا في الموسم الحالي مع نادي الاتحاد.

من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» مصدر اتحادي مقرب أن ملف اللاعب رومارينهو يعتبر ضمن أولويات إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، وسيتم العمل على تجديد عقده واستمراره في كتيبة النمور الاتحادية.