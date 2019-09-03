شكرا لقرائتكم خبر عن عواد: إدارة الوحدة تتجاهل القدامى.. وترفض التحاور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

شن رئيس رابطة قدامى لاعبي الوحدة مدير الكرة السابق دخيل عواد هجوما على إدارة النادي الحالية، مؤكدا أنها لا ترغب في التحاور مع أي شريحة وحداوية.

وقال عواد في تصريح إلى "الخليج 365": «طلبنا منذ تولي الإدارة مهمات عملها اجتماعا بين أعضاء الرابطة وأعضاء المجلس، وقام اللاعب السابق جعفر فدعق بالتنسيق مع الرئيس سلطان أزهر الذي طلب مهلة أسبوع للتحضير للاجتماع، ولكن عقب نهاية المهلة لم يرد على اتصالاتنا، رغم أن الاجتماع يهدف إلى التشاور والتنسيق لخدمة الكيان، خصوصا أن جميع أعضاء رابطة لاعبي الوحدة لديهم الخبرة الكبيرة في شتى مجالات العمل في كرة القدم، إذ عملوا بعد اعتزالهم إداريين ومدربين وأعضاء مجلس إدارة».

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وتابع: «فوجئت مع بقية زملائي بتمثيل قدامى الوحدة في حفل تدشين الدوري بلاعب لم يكن ضمن منضمومة اللاعبين القدامى، وتم تجاهل جميع اللاعبين القدامى في الرابطة».

وعلق عواد على تعرض فريقه لهزيمتين متتاليتين أمام الاتفاق وأبها قائلا: «الاستقطابات غير المدروسة فنيا والتنظيم والتوظيف داخل الملعب تم بشكل غير صحيح، فقد شاهدنا في المباراتين السابقتين قلب دفاع جديد، وكان الأجدر ترتيب الأوراق الفنية قبل بداية الموسم بأسبوع، إذ كان هناك وقت كافٍ في المعسكر الخارجي ليختار المدرب التشكيل المثالي وطاقم الاحتياط، لكن مع الأسف الاستقطابات المتوالية حتى بداية الموسم أضرت بالفريق وأفقدته الانسجام».

وختم عواد تصريحه بقوله: «لابد من تكوين لجنة فنية متخصصة تجتمع مع المدرب وتواجهه بالأخطاء وكيفية الخروج من هذا المأزق الفني، والوحداويون لديهم خبرات فنية يستطيعون إعادة الأمور إلى نصابها السليم».