قاسم يكسب ثقة شاموسكا

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) نجح الظهير الأيسر في فريق الفيصلي محمد قاسم في كسب ثقة المدرب شاموسكا من خلال المستويات الجيدة التي ظهر بها في مباراتي الفيحاء والشباب في الجولتين الماضيتين ضمن مباريات دوري كأس الأمير

نجح الظهير الأيسر في فريق الفيصلي محمد قاسم في كسب ثقة المدرب شاموسكا من خلال المستويات الجيدة التي ظهر بها في مباراتي الفيحاء والشباب في الجولتين الماضيتين ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وحرص قاسم على تنفيذ المهمات الفنية المطلوبة في مواجهتي الدوري التي شارك فيهما ضمن القائمة الأساسية لفريق الفيصلي، ويطمح في استعادة توهجه الفني من خلال تجربته الاحترافية الثالثة خلال مشواره الكروي، إذ كانت بدايته مع نادي الاتحاد الذي نجح في تحقيق 3 بطولات محلية معه، وتمت إعارته منتصف الموسم الماضي لفريق الفيحاء، وفي الفترة الصيفية الحالية انتهت علاقته مع نادي الاتحاد، ووقع عقدا احترافيا مع فريق الفيصلي لمدة موسمين.

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