دورة لحكام اليد المستجدين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد خالد الرشيد، وبالتعاون مع معهد إعداد القادة، إقامة دورة للحكام المستجدين لكرة اليد بمدينة تبوك خلال الفترة من الأحد 29 سبتمبر 2019 وحتى الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. ويشترط على المتقدم للتسجيل في الدورة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامـة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد مارس اللعبة في الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد خالد الرشيد، وبالتعاون مع معهد إعداد القادة، إقامة دورة للحكام المستجدين لكرة اليد بمدينة تبوك خلال الفترة من الأحد 29 سبتمبر 2019 وحتى الثلاثاء 8 أكتوبر 2019. ويشترط على المتقدم للتسجيل في الدورة أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامـة أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد مارس اللعبة في الأندية أو الهيئات أو المدارس أو الكليات الرياضية ، وأن لا يقل عمره عن 17 سنة كحد أدنى ولا يزيد على 32 سنة كحد أقصى، إضافة إلى ما ورد في الفقرة (3/‏2) فإنه يجوز خفض المؤهل الدراسي إلى الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها كحد أدنى ويمدد السن إلى 35 سنة كحد أقصى للاعبين الذين سبق لهم أن مثلوا أنديتهم في نفس اللعبة على مستوى الفريق الأول لفترات مناسبة، وأن يعتمد ثبوت ذلك بموجب شهادة من النادي معتمدة من مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة التابع لها المرشح للدورة، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي بنجاح بموجب تقرير طبي.

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