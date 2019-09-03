شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الهجن.. مبادرات مجتمعية من حلم إلى حقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

لم ينشغل الاتحاد السعودي للهجن بمتابعة السباقات وحسب، بل شرع أبوابه لاستقبال المبادرات المجتمعية وتهيئة الأجواء المناسبة لها، إذ استقبل رئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي أصحاب عدد من المبادرات النوعية ووجه باحتضانها ودعمها على الفور.

طلاب الإعلام

كانت البداية باستقبال نحو 25 طالبا وطالبة من قسم الإعلام بجامعة الطائف استفادوا من من المركز الإعلامي من خلال صقل تجاربهم العلمية في الميدان وتدريبهم وفتح المجال أمامهم.

وكشف مدير قسم الإعلام بالجامعة الدكتور علي الضميان أن إتاحة الاتحاد السعودي الفرصة للطلاب والطالبات تجسد سياسته في المسؤولية الاجتماعية، فيما ثمنت الطالبة رغد المالكي هذا الدعم الذي كان مفيدا للمشاركين.

قيّل عندنا

من جهتها، كشفت عضو الغرفة التجارية في الطائف مؤسسة مبادرة «قيّل عندنا» محسنة الطلحي أنه خلال 24 ساعة وجدت القبول والدعم اللامحدود ولم تتوقع أن يتحول الحلم إلى حقيقة بهذه السرعة، مشيرة إلى أن ابن جلوي وعد أيضا بتطوير المبادرة لتكون نواة للمهرجانات القادمة.

وحول تفاصيل المبادرة، أشارت سكرتيرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية ندى النفيعي إلى أنها تعرض تجارب سيدات ورواد الأعمال وأفكارهن خلال جناح مستقل في قرية الهجن، شاكرة الاتحاد السعودي على هذا الدعم السريع.

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فرحة طفل

وثمنت قائدة فريق إنسان التطوعي نوف القحطاني لاتحاد الهجن تحقيق مبادرتهن التي تهدف إلى تهيئة مواقع خاصة للأطفال بحديقة الملك فيصل، للترفية عنهم تزامنا مع العودة للمدارس لكسر الروتين وتهيئتهم لمقاعد الدراسة، مشيرة إلى أن مبادرتها وجدت قبولا سريعا وتذليل كل الصعوبات وكانت نتائجها إيجابية على الأطفال.

كبار السن

لم يتوقّع المسؤول في مركز تاء التطوعي ثامر النفيعي أن تجد تغريدته عن المبادرة الترفيهية لنزلاء دار الشؤون الاجتماعية من كبار السن بالطائف قبولا سريعا من رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، ليتم استقبال الفريق وتهيئة الموقع لهم.

وبين النفيعي أن الاتحاد خفف عليهم كثيرا في تنفيذ المبادرة ووجدوا أصداء ترحيبية غير متوقعة.

غينيس للأرقام

يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن حطم أرقام غينيس للعالم الثاني على التوالي بأكبر مجسم هجن في العالم، في وقت دخل العام الماضي الموسوعة الرقمية بمشاركة 11 ألف مطية.