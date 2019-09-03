شكرا لقرائتكم خبر عن الشمراني: لن نسكت عن حقنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) رفضت إدارة نادي البكيرية مساء أمس (الإثنين)، السماح لنادي القادسية بإجراء تمرينه الختامي على ملعب النادي، والذي كان مرتباً له منذ يومين، حيث منع الأمن دخول بعثة فريق القادسية إلى الملعب. من جانبه، أبدى مدير الكرة بنادي القادسية محمد الشمراني، استغرابه الشديد من تعامل إدارة نادي البكيرية الذي وصفه بـ«غير اللائق»، وأنه «بعيد عن الروح

رفضت إدارة نادي البكيرية مساء أمس (الإثنين)، السماح لنادي القادسية بإجراء تمرينه الختامي على ملعب النادي، والذي كان مرتباً له منذ يومين، حيث منع الأمن دخول بعثة فريق القادسية إلى الملعب. من جانبه، أبدى مدير الكرة بنادي القادسية محمد الشمراني، استغرابه الشديد من تعامل إدارة نادي البكيرية الذي وصفه بـ«غير اللائق»، وأنه «بعيد عن الروح الرياضية ». وأشار الشمراني إلى أنه جرى التنسيق بشأن التمرين الذي كان مقرراً عند الخامسة عصراً مع إدارة البكيرية، إلا أن رحلة « السعودية » رقم (1265) تأخرت لمدة ساعة، حيث كان مقرراً إقلاعها عند الثالثة مساءً، وتم تأجيلها إلى الرابعة. وأضاف: «عند الوصول لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم، تم التواصل مع إداري فريق البكيرية والتفاهم معه بأن تمريننا خفيف ومدته نصف ساعة، وأننا سنخرج من أرضية الملعب قبل تمرين نادي البكيرية بـ10 دقائق». وأكد مدير الكرة بنادي القادسية، أن إداري البكيرية رحب بهم بقوله: «النادي ناديكم». وتابع: «فوجئنا عند وصولنا إلى الملعب عند الساعة 5:30 مساءً برفض الأمن فتح البوابة لعدم وجود إذن من إدارة النادي، وكان المتبقي لنا نصف ساعة في التمرين المُقرر من الأساس، وأثناء وجودنا مع أمن النادي، فوجئنا بدخول الجهاز الفني للبكيرية إلى أرضية الملعب، رغم التفاهم المُسبق مع الأخ هاني». وختم الشمراني حديثه مبدياً استغرابه من هذا التصرف الذي وصفه؛ مؤكداً أن النادي بصدد رفع شكوى رسمية للرابطة.

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