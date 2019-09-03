رينارد يحذر اللاعبين من التكاسل

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب مدرب المنتخب السعودي رينارد اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية خلال معسكر الدمام الحالي، وضرورة السعي للنتائج الإيجابية خلال مشوار الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، والعمل على حصد الانتصارات والظهور الفني الذي يعكس تطور الكرة

طالب مدرب المنتخب السعودي رينارد اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية خلال معسكر الدمام الحالي، وضرورة السعي للنتائج الإيجابية خلال مشوار الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، والعمل على حصد الانتصارات والظهور الفني الذي يعكس تطور الكرة السعودية . عقب ذلك انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وركز المدرب على الجانب اللياقي، على أن يبدأ من اليوم تنفيذ الجوانب الفنية والتكتيكية استعدادا للقاء الودي الوحيد أمام منتخب مالي الخميس القادم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ومن ثم سيواصل الأخضر تدريباته في الدمام حتى 8 سبتمبر الجاري، وسيتوجه بعد ذلك لمملكة البحرين لإنهاء تحضيراته الفنية لمباراته الرسمية الأولى أمام المنتخب اليمني التي ستقام الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري على استاد البحرين الوطني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأسي العالم وآسيا القادمتين.

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