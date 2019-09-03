شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر نجومه «في التوقف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يعاود فريق الأهلي تدريباته غداً (الأربعاء) عقب الإجازة التي منحها المدرب برانكو للاعبيه لمدة 3 أيام بعد الفوز الأخير على الاتفاق بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير

يعاود فريق الأهلي تدريباته غداً (الأربعاء) عقب الإجازة التي منحها المدرب برانكو للاعبيه لمدة 3 أيام بعد الفوز الأخير على الاتفاق بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيضطر الكرواتي برانكو إلى إعداد فريقه خلال فترة توقف المنافسات بغياب 11 لاعباً بداعي الاستدعاءات الدولية، إذ انضم الثلاثي محمد العويس، محمد آل فتيل وعبدالفتاح عسيري لمعسكر المنتخب الوطني الأول، فيما انضم الخماسي محمد الربيعي، عبدالباسط هندي، عبدالرحمن غريب، يوسف الحربي وعبدالله حسون لمعسكر المنتخب الأولمبي، وغادر كل من الثنائي البوسني ساريتش، زوكانوفيتش، النجم السوري وعمر السومة للانخراط في معسكر منتخبات بلدانهم خلال أيام الفيفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يخسر نجومه «في التوقف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.