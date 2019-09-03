شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يعيد نفسه في العميد مع الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يعيش أنصار نادي الاتحاد حالة تفاؤل كبيرة بمستقبل العميد عقب استدعاء 8 لاعبين من الفريق الاتحادي الأول لتمثيل المنتخبات الوطنية، إذ يتواجد 7 لاعبين وهم: فواز القرني، وحمدان الشمراني، وزياد الصحفي، وسعود عبدالحميد، وعبدالعزيز البيشي، وخالد السميري، وهارون كمارا في قائمة المنتخب الأول تحت قيادة المدرب الفرنسي رينارد، الذي يستعد لخوض المباريات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وكأس آسيا 2023، فيما يحضر الحارس أمين بخاري وحيداً ضمن قائمة المنتخب الأولمبي تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري الذي يستعد لكأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاما.

ويعد انضمام 8 أسماء اتحادية بمثابة التأكيد على أن الفريق الاتحادي لديه لاعبون محليون قادرون على تقديم مستويات فنية تفيد الكرة السعودية على صعيد المنتخبات الوطنية ونادي الاتحاد في السنوات القادمة، وفي ظل تواجد تلك الأسماء عادت الذاكرة بالاتحاديين للعام 2006 حينما كان الفريق الاتحادي يقدم العديد من الأسماء الاتحادية التي خدمت المنتخبات الوطنية، لذلك يعيش أنصار العميد تفاؤلاً كبيراً باللاعبين المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي بأن يشكلوا إضافة فنية للأخضر في المستقبل بمشيئة الله.