شكرا لقرائتكم منصور: لم نحدد مكان نهائي كاس مصر وموافق على برج العرب بعد قص النجيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أن مباراة النهائي لكاس مصر تم الاتفاق على موعدها يوم الاحد القادم ، وانه مازال يجري الاتفاق على المكان ، مضيفا: المبارة إما في بترو سبورت أم استاد الاسماعيلية ، او برج العرب لكن بعد قص النجيله لأنها طويله.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم : "فيما يتعلق بحمدي النقاز وفرجاني ساسي انا اتكلمت مع رئيس الاتحاد التونسي وهو شخصية محترمة وتفهم الامر وهم باقيين معانا في الماتش النهائي، بالاضافى لمصطفى محمد واللاعية الاربعة بتوه الاولمبي " .

وحول تحكيم الماتش النهائي لكاس مصر قال منصور أنه يفضل أن يكون أجنبي ، مشيرا إلى انه سينسق مع نادي بيرميدز على هذا الامر.