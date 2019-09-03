شكرا لقرائتكم منصور: لم نحدد مكان نهائي كاس مصر وموافق على برج العرب بعد قص النجيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، أن مباراة النهائي لكاس مصر تم الاتفاق على موعدها يوم الاحد القادم ، وانه مازال يجري الاتفاق على المكان ، مضيفا: المبارة إما في بترو سبورت أم استاد الاسماعيلية ، او برج العرب لكن بعد قص النجيله لأنها طويله.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم : "فيما يتعلق بحمدي النقاز وفرجاني ساسي انا اتكلمت مع رئيس الاتحاد التونسي وهو شخصية محترمة وتفهم الامر وهم باقيين معانا في الماتش النهائي، بالاضافى لمصطفى محمد واللاعية الاربعة بتوه الاولمبي " .
وحول تحكيم الماتش النهائي لكاس مصر قال منصور أنه يفضل أن يكون أجنبي ، مشيرا إلى انه سينسق مع نادي بيرميدز على هذا الامر.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور: لم نحدد مكان نهائي كاس مصر وموافق على برج العرب بعد قص النجيله... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.