شكرا لقرائتكم الداخلية يستدرج البنك الاهلى وديا استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض نادى الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق الودية الأولى فى سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدورى القسم الثانى، أمام فريق البنك الأهلي اليوم الثلاثاء.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية، فى تصريحات صحفية، أنه سيعمل على تثبيت تشكيل الفريق بدءاً من مباراة البنك الأهلي، بعد أن خاض الداخلية أكثر من مباراة خلال أغسطس الماضي كان آخرها مباراة فاركو والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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ويواجه فريق الداخلية ، كوكاكولا، الشرطة، الشرقية للدخان أيام 5، 10، 11، من سبتمبر الجاري.

على أن يدخل الداخلية فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية يخوض خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية مع الشهداء يوم 17 سبتمبر، منتخب السويس يوم 18، بور فؤاد يوم 20.