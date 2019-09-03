شكرا لقرائتكم حرس الحدود يسعى للتعاقد مع لاعبى دول شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى عن التعاقد مع لاعبى دول شمال أفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأستغلال مقعد القيد لديهم باعتبارهم لاعبين محللين . ويستعد فريق حرس الحدود لخوض بطولة ودية بالجونة أستعدادا للموسم الجديد وتضم 3 فرق الجونة ومصر المقاصة و أسوان . Advertisements وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت . ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

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