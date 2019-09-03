شكرا لقرائتكم خبر عن بـ13 صفقة.. نادي ألميريا يحتفل بموسم "المريكاتو" الصيفي والان مع التفاصيل
قام نادى ألميريا الإسبانى والذى يملكه المستشار تركى آل الشيخ بإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والعمل حتى الدقيقة الأخيرة اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 التى يغلق بها فترة الإنتقالات الصيفية، لتدعيم الفريق للموسم القادم.
ونشر نادي ألميريا عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تغريدة لصفحة فريق ألميريا الإسبانى عقب غلق سوق الأنتقالات فى أوروبا مدون بها :" ألميريا هو أول ناد إسباني يقوم باستخدام smartabase لتوفير سلامة البيانات، سير العمل الطبي والفيزيائي بطريقة عالمية. تحليل GPS ، وعلم وظائف الأعضاء وأفضل الممارسات في تدريب كرة القدم".
وتغريدة أخرى مدون بها :"بالعمل حتى آخر دقيقة من سوق الانتقالات، المستحيل يصبح حقيقة. 13 لاعبًا جديدًا و14 لاعبًا يغادرون الفريق في 27 يومًا.
وتعاقد نادى ألميريا بقيادة المستشار تركى آل الشيخ مع المدرب بيدرو ايمانويل الذي قاد التعاون السعودي الى المركز الثالث في الموسم الماضي بالدورى السعودى لقبادة الفريق.
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