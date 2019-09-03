تركي آل الشيخ يحتفل بموسم "المريكاتو" في ألميريا ويكشف أساليب التدريب الجديدة

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تركي آل الشيخ يحتفل بموسم المريكاتو في ألميريا ويكشفأساليب التدريب الجديدة

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قام نادى ألميريا الإسبانى والذى يملكه المستشار تركى آل الشيخ بإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والعمل حتى الدقيقة الأخيرة اليوم الأثنين 2 سبتمبر 2019 التى يغلق بها فترة الإنتقالات الصيفية، لتدعيم الفريق للموسم القادم.



ونشر المستشار تركى آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تغريدة لصفحة فريق ألميريا الإسبانى عقب غلق سوق الأنتقالات فى أوروبا مدون بها :" ألميريا هو أول ناد إسباني يقوم باستخدام smartabase لتوفير سلامة البيانات، سير العمل الطبي والفيزيائي بطريقة عالمية. تحليل GPS ، وعلم وظائف الأعضاء وأفضل الممارسات في تدريب كرة القدم".

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وتغريدة أخرى مدون بها :"بالعمل حتى آخر دقيقة من سوق الانتقالات، المستحيل يصبح حقيقة. 13 لاعبًا جديدًا و14 لاعبًا يغادرون الفريق في 27 يومًا.

شكرًا لمعالي المستشار تركى آل الشيخ على الدعم، لم نكن لنحقق هذا لولا مساعدتك ".

وتعاقد نادى ألميريا بقيادة المستشار تركى آل الشيخ مع المدرب بيدرو ايمانويل الذي قاد التعاون السعودي الى المركز الثالث في الموسم الماضي بالدورى السعودى لقبادة الفريق.