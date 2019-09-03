شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: علي معلول وجيرالدو يلحقان ببعثة الفريق في غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بفريق الاهلي ، أن ثنائي الفريق علي معلول، وجيرالدو دا كوستا، يلحقان ببعثة الفريق في غينيا عقب الانتهاء من الارتباطات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وقام منتخب أنجولا باستدعاء جيرالدو لاعب الأهلي للمشركة في مباراتي جامبيا يومي 6 و10 سبتمبر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تونس، موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر على الملعب الأولمبي برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر، فى مدينة "روان" الفرنسية.

ومن المنتظر، أن تطير بعثة الأهلي، إلي غينيا الإستوائية يوم 11 سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.