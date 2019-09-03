شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: ارحمنا شوية يا كابتن جهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن جهاد جريشة الحكم الدولي، لا يدير مباريات نهائيا لنادي الزمالك، مشيراً إلى أن جريشة يقوم بأخطاء واضحة في مباريته مع الاهلي

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" ارحمنا شوية يا كابتن جهاد".

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وتابع عبد الحفيظ :" الحكم محمد معروف في تاريخه حسب كام ضربة جزاء ضد الزمالك، وحسب كام ضربه للزمالك، وكام ضربة جزاء ضد الأهلي وتغاطي عن كام ضربة".

وأضاف:" الحكم طارق سامي شافني بعترض على قرارات جهاد جريشة من على بعد 600 متر، في مباراة بيراميدز ولم يري ضربة الجزاء التي امام عينه ".