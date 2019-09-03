مصر المقاصة يعود لتدريباته بالدفاع الجوي للمشاركة في دورة الجونة...

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جدة - عمرو شويل يعود فريق مصر المقاصة اليوم الثلاثاء، إلى التدريبات بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي، حيث يستعد الفريق الفيومي للمشاركة في دورة الجونة الودية التي تنطلق 7 سبتمبر الجاري.
كان لاعبو مصر المقاصة قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب الخسارة من الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر، ليودع أبناء الفيوم البطولة.
و تنطلق دورة الجونة الودية فى السابع من سبتمبر الجارى على ملاعب النادى، استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.
وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.
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