شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يعود لتدريباته بالدفاع الجوي للمشاركة في دورة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق مصر المقاصة اليوم الثلاثاء، إلى التدريبات بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي، حيث يستعد الفريق الفيومي للمشاركة في دورة الجونة الودية التي تنطلق 7 سبتمبر الجاري.

كان لاعبو مصر المقاصة قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب الخسارة من الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر، ليودع أبناء الفيوم البطولة.

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و تنطلق دورة الجونة الودية فى السابع من سبتمبر الجارى على ملاعب النادى، استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.

وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.