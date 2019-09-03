شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: عماد السيد اتحول لنوير أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن "عماد السيد كان نوير أمام الزمالك" بهذه الكلمات بدأ تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك حديثه.
وقال عبد الحميد في تصريحاته تلفزيونية: "عماد السيد كان مميز للغاية في مباراة نصف النهائي، اتحول لنوير امام الزمالك بمباراة نصف نهائي كأس مصر"
واردف : الاتحاد السكندري يجيب أن ينافس على المربع الذهبي الموسم المقبل، يمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط.
وتطرق للحديث عن محمد ابراهيم نجم الزمالك المنضم حديثا لمصر المقاصة قائلا: كان عليه ضعوط كبيرة جدا في الزمالك وكان هناك انقسامات بين الجمهور بين داعم ورافض.
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