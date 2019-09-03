شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يكشف موعد عودته للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى إنه قرر السفر إلى ألمانيا فى منتصف الشهر الجارى لبدء مشواره العلاجى من الإصابة التى يعانى منها وحالت دون قيده فى القائمة المحلية للقلعة الحمراء .

كشف مؤمن زكريا فى تصريحات لـ قناة الأهلى موعد عودته للنادى الأهلى قائلا :" أتيت للأهلى فى يناير وسأعود فى يناير المقبل".

وتحدث زكريا عن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للنادى الأهلى مؤكدا أنه مدرب على مستوى عالى موضحا أنه يتمنى له النجاح مع القلعة الحمراء خاصة أن السويسر سيبدأ مشواره مع الفريق من بداية الموسم.

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أكد زكريا أنه تربطه علاقة جيدة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مشيرا إلى أنه يعتبره بمثابة أخاه الأكبر ومازحا قائلا :" ما تغبش عنى"

وقرر الأهلى عدم قيد زكريا الصيف الجارى بسبب معاناته من إصابة تحتاج علاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أشهر على أن يتم تحديد موقفه من القيد فى قائمة الفريق خلال يناير المقبل، حسب استجابته للعلاج وموقفه من الرحلة العلاجية.