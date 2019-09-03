شكرا لقرائتكم الفوج الثاني من بعثة يد الزمالك يعود من السعودية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الثلاثاء ، الفوج الثانى من بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك من السعودية بعد ختام كأس العالم للأنديةو احتلال المركز بالفوز على الدحيل القطرى 33 / 26 فى تحديد المراكز.

وعاد إلى القاهرة أول أمس الأحد الفوج الأول من البعثة و الذى يضم عدد من اللاعبين و أبرزهم كلا من ، م محمد علاء السيد "لوكا" ومحمود خليل "فلفل" وعلى هشام ويحيى الدرع وأكرم يسرى ووسام سامى نوار ومصطفى تامر "دونجل" بعد إتمام مناسك العمرة .

ونجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز أمس الأول، الجمعة، على نيويورك سيتى بنتيجة 38 / 24 فى أول لقاء بتحديد المركز، بعدما حصل على راحة من المباريات، الخميس، بعد الخروج من ربع النهائى ووداع المنافسة على المراكز الأولى، كما خسر فريق الزمالك فى الدور ربع النهائى أمام كيل الألمانى بنتيجة 32 /28 ثم فاز الأبيض بعد لقاء نيويورك على الدحيل ليحتل المركز الخامس فى ترتيب البطولة وحرصت البعثة على أداء مناسك العمرة اليوم بعد انتهاء منافسات البطولة.