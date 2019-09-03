شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: عمار حمدى مفاجأة الأهلى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى أن عمار حمدى صانع العاب الفريق سوف يكون مفاجاة الفريق الأحمر الموسم المقبل وتم تقيدة من مواليد 99 بعد الاداء الرائع الذى ظهر عليه بالتدريبات و الموسم الماضى مع فريق الاتحاد السكندرى .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى: " أن البرتغالى مانويل جوزية مدرسة كبيرة فى عالم التدريب بسبب التعليمات والشخصية القوية الذى كان يظهر بيها أثناء المواقف الصعبة " .

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وأشار سيد عبد الحفيظ أن يوجد الكثير من الشخصيات داخل القلعة الحمراء لم تأثير كبير فى شخصيته ، ولم يكون عامل السن عائق ولكن أتعلم من الصغير قبل الكبير .

وعن موقف مؤمن زكريا ، قال مدير الكرة :" مؤمن يغادر البلاد الاسبوع القادم لالمانيا لبدء مرحلة العلاح والتى تستغرق من شهرين الى ثلاث أشهر وسيتم قيده في الفريق في شهر يناير المقبل ".