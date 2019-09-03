شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: يجب تطبيق الـ VAR لاظهار العدالة مهما كلف الأمر من موارد مالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلى :" أنه موافق على تواجد تلفزيويون 14 بوصه لتطبيق تقنية الفيديو والذى ظهر خلال أحد المباريات بالدورى المصرى الموسم الماضى " .

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وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى: "أتمنى أن يكون هناك احترام متبادل بين الجماهير واللاعبين، وأتمنى العودة للعصور الماضية التى شهدت احترام متبادل بين جميع العاملين بالمنظومة".

وأشار سيد عبد الحفيظ أنه يرغب فى تطبيق الفيديو لاظهار العدالة فى بعض المباريات مهما يكلف الأمر من موارد مالية .