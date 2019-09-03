شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم بالفريق الأبيض. Advertisements وقال تامر خلال تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم للزمالك بعدما ينسجم أكثر مع اللاعبين". وأكمل: "أشرف بن شرقي أفضل صانع ألعاب في الشرق الاوسط، كما أن عبد الشافي قوة ضاربة مع عبد الله جمعة، لكن لن يتمكنوا من اللعب سويا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: إمام عاشور سيكون مفاجأة الموسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.