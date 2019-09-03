شكرا لقرائتكم أوباما: كأس مصر بطولة الزمالك المفضلة وأعد الجمهور بها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر يوسف أوباما لاعب الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ستاد الإسماعيلية.

قال أوباما فى تصريحات تلفزيونية إن كأس مصر يعد بطولة الزمالك المفضلة موضحا أنه يعد جمهور الفريق الأبيض بالتتويج بها لتكون عوضا لهم عن فقدان لقب الدورى المصرى.

أكد أوباما أن جميع لاعبى الزمالك على قدر المسئولية موضحا أن لا يوجد فرق بين من يجلس على "دكة" البدلاء" ومن يشارك أساسيا فى المباريات.