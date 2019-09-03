شكرا لقرائتكم أوباما: كأس مصر بطولة الزمالك المفضلة وأعد الجمهور بها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال أوباما فى تصريحات تلفزيونية إن كأس مصر يعد بطولة الزمالك المفضلة موضحا أنه يعد جمهور الفريق الأبيض بالتتويج بها لتكون عوضا لهم عن فقدان لقب الدورى المصرى.
أكد أوباما أن جميع لاعبى الزمالك على قدر المسئولية موضحا أن لا يوجد فرق بين من يجلس على "دكة" البدلاء" ومن يشارك أساسيا فى المباريات.
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