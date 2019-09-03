شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: تألق مصطفى محمد يُصعب موقف عمر السعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن تألق مصطفى محمد مهاجم الابيض مؤخرا يصعب الامور على رفيقه عمر السعيد. وقال عبد الحميد في تصريحاته تلفزيونية : مكان عمر السعيد الأساسي مع الفريق في خطر بعد تألق مصطفى محمد في الفترة الأخيرة. واردف : لابد ان يضع عمر السعيد انتقادات الجمهور امام عينه لتكون حافز له ويعود مرة اخرى لمستواه.

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