شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يسمح لثنائى الزمالك بالمشاركة فى نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، للثنائى مصطفى محمد وإمام عاشور، بالمشاركة مع فريق الزمالك فى نهائى كأس مصر، أمام بيراميدز يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر.

ومن المقرر أن يشارك ثنائى الزمالك مع الفريق الأبيض فى نهائى الكأس، ثم ينضمان لصفوف المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى المباراة الودية الثانية.

تقام ودية منتخب مصر الأوليمبى الأولى أمام السعودية يوم 7 سبتمبر باستاد السويس والودية الثانية يوم 10 من نفس الشهر باستاد بتروسبورت.

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ومن المنتظر أن يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى مع مسئولو الزمالك، مدى حاجة الفريق لجهود الثنائى محمد صبحى ومحمد عبد السلام، لتحديد موقفهم خلال الساعات المقبلة.

وكان شوقى غريب أعلن أسماء 28 لاعبا، للمعسكر المقبل، وهم رباعى حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقى، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحى و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش، وتم إستبعاد العراقى و عبد القوى مؤخراً بسبب الإصابة.